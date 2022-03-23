Минобороны: Российская авиация уничтожила 97 военных объектов на Украине

За последние сутки российская авиация ликвидировала 97 военных объектов на Украине, в том числе две пусковые установки «Точка-У» под Киевом. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины», — рассказал генерал-майор.

Также были уничтожены восемь зенитных ракетных комплексов: шесть «Бук-М1», С-300 и боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии и три станции артиллерийской разведки, произведенные странами НАТО.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 184 самолета и вертолета, а также 246 БЛА и 189 ЗРК, передает ТАСС, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам, в котором заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.