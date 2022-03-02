Минобороны: Российская армия уничтожила более 1,5 тыс. военных объектов на Украине

С начала спецоперации по защите Донбасса ВС России уничтожили более 1,5 тыс. военных объектов Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего за время операции поражено 1 533 объекта», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов — 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 52 радиолокационные станции и 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

Также в Минобороны сообщили, что за время операции погибли 498 российских военнослужащих.