В ответ на ракетный удар по пункту дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в новогоднюю ночь была проведена «операция возмездия». Об этом заявляет Министерство обороны РФ.

В ежедневной сводке военного ведомства утверждается, что за прошедшие сутки разведке удалось вскрыть и достоверно подтвердить «пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске».

По информации Минобороны, «в общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии №47 — более 600 украинских военнослужащих».

«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — поделились в пресс-службе военного ведомства своим пониманием оперативной обстановки.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ночь на 1 января украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов.

Позднее военное ведомство рассказало, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89. В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди жертв ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.