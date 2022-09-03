Минобороны России заявило о создании в США дрона с контейнером для зараженных насекомых

В США разработали технические средства, которые могут доставлять и применять биологическоое оружие. Речь идет о беспилотнике с контейнером для зараженных насекомых, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

Кириллов рассказал, что имеется документ №8 967 029 на БПЛА для распространения зараженных насекомых в воздухе, который выдало агентство США по патентам и товарным знакам.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства, — отметил представитель ВС России. — Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен».

По словам Кириллова, в описании к патенту сказано, что устройство направлено на уничтожение или выведение из строя войска противника без риска для американских военнослужащих.