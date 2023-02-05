Минобороны России заявило, что СБУ готовит провокацию в Краматорске

Министерство обороны РФ обвинило Службу безопасности Украины в подготовке провокации с подрывом медицинских учреждений в Краматорске.

Утверждается, что «спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров <…>, а также первой городской больницы <…> с целью обвинения России в якобы „преднамеренном ударе“ по гражданским объектам».

Кроме того, сообщается, что персонал медицинских учреждений эвакуирован и все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы. Подготовивший это заявление Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине ссылается на «несколько независимых источников».

В российском военном ведомстве также заявляют, что «в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.