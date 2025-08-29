news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 22:27

Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

Читайте нас в
Телеграм

Министерство обороны России завершило создание Государственной системы единого воинского учета. Об этом на заседании коллегии ведомства в пятницу, 29 августа, сообщил глава МО Андрей Белоусов. Его цитирует пресс-служба министерства в своем Телеграм-канале.

«Одно из достижений в этой сфере – завершение создания Государственной системы единого воинского учета», – подчеркнул Белоусов, говоря о работе по созданию единой цифровой среды Минобороны РФ.

Он также отметил, что ведомство предприняло меры для ускорения работы программного изделия «Алушта», отвечающего за ресурсное обеспечение.

Видео: Телеграм-канал Минобороны России

#минобороны россии #андрей белоусов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

29 августа 2025
Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

29 августа 2025