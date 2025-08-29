Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

Министерство обороны России завершило создание Государственной системы единого воинского учета. Об этом на заседании коллегии ведомства в пятницу, 29 августа, сообщил глава МО Андрей Белоусов. Его цитирует пресс-служба министерства в своем Телеграм-канале.

«Одно из достижений в этой сфере – завершение создания Государственной системы единого воинского учета», – подчеркнул Белоусов, говоря о работе по созданию единой цифровой среды Минобороны РФ.

Он также отметил, что ведомство предприняло меры для ускорения работы программного изделия «Алушта», отвечающего за ресурсное обеспечение.

Видео: Телеграм-канал Минобороны России