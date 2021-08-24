Минобороны России заключило 41 контракт на форуме «Армия»

Министерство обороны России заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», — рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он отметил, что подписание пакета контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения. Вооруженные силы страны пополнятся более чем на 1,3 тыс. единиц техники, также будет проведен ремонт и модернизация свыше 150 единиц военной и специальной техники, вооружения.

Ранее Минобороны РФ и Зеленодольский завод им. Горького подписали контракт на поставку серии средних разведывательных кораблей.