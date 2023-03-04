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Политика 4 марта 2023 13:40

Минобороны России: За сутки ВСУ потеряли до 490 военных на донецком направлении

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Суточные потери украинской армии на донецком направлении составили почти 500 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли один танк, 4 пикапа и 9 автомобилей, три боевые машины пехоты, две гаубицы «Мста-Б», три Д-30, одно орудие Д-20, одну артиллерийскую систему М777 производства США.

#спецоперация на Украине
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