©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны России: За сутки ВСУ потеряли до 490 военных на донецком направлении
Суточные потери украинской армии на донецком направлении составили почти 500 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
«В ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – сказано в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли один танк, 4 пикапа и 9 автомобилей, три боевые машины пехоты, две гаубицы «Мста-Б», три Д-30, одно орудие Д-20, одну артиллерийскую систему М777 производства США.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»