Суточные потери украинской армии на донецком направлении составили почти 500 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли один танк, 4 пикапа и 9 автомобилей, три боевые машины пехоты, две гаубицы «Мста-Б», три Д-30, одно орудие Д-20, одну артиллерийскую систему М777 производства США.