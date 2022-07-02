Минобороны России: За сутки три батальона ВСУ потеряли более 50% личного состава

В ходе российской спецоперации по защите Донбасса украинская сторона несет серьезные потери. Министерство обороны России опубликовало сводку в своем телеграм-канале.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона десятой горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — говорится в сообщении.

ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту временного размещения первого батальона 30-й механизированной бригады в районе Артемовска. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Также российская авиация поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове.

ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Согласно данным Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожены 227 самолетов, 134 вертолета, более 1,4 тыс. беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, более 3,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, более 3 тыс. орудия полевой артиллерии и минометов и 3,9 тыс. единиц специальной военной автотехники.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.