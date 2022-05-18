Минобороны России: За сутки сдались в плен почти 700 боевиков с «Азовстали»

Украинские военные, блокированные на территории «Азовстали», продолжают сдаваться в плен. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«В Мариуполе заблокированные на заводе „Азовсталь“ боевики националистического подразделения „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен, — рассказал генерал-майор. — За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика».

По его словам, в их числе есть 29 раненых. Всего с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, включая 80 раненых.

Во вторник военное ведомство РФ сообщило о начале сдачи в плен националистов и украинских военных, заблокированных на территории завода. За первые сутки оружие сложили 265 боевиков. В пресс-службе СК России отметили, что следователи допросят сдавшихся боевиков в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

21 апреля Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал не штурмовать завод и заблокировать предприятие «так, чтобы муха не пролетела». К тому моменту на территории комбината, согласно сведениям российских военных, оставались более 2 тыс. человек.