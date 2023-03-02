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Минобороны России: За сутки сбиты два украинских самолета и один вертолет Ми-8
Российские истребители поразили два украинских военных воздушных судна в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе Крынок (Херсонская область) система ПВО уничтожила Су-25 Воздушных сил Украины.
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