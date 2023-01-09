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Политика
9 января 2023  16:02

Минобороны России: За сутки сбиты 8 украинских беспилотников и самолеты Су-25 и МиГ-29

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Российские истребители за сутки уничтожили в воздухе украинские самолеты Су-25 и МиГ-29. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины», – сказано в публикации.

Также в районе Веролюбовки в Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средства ПВО за сутки поразили восемь украинских беспилотников в районах Червонопоповки, Голикова, Полтавы, ЛНР, а также Великого Выселка Харьковской области.

#спецоперация на Украине
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