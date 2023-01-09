Минобороны России: За сутки сбиты 8 украинских беспилотников и самолеты Су-25 и МиГ-29

Российские истребители за сутки уничтожили в воздухе украинские самолеты Су-25 и МиГ-29. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины», – сказано в публикации.

Также в районе Веролюбовки в Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средства ПВО за сутки поразили восемь украинских беспилотников в районах Червонопоповки, Голикова, Полтавы, ЛНР, а также Великого Выселка Харьковской области.