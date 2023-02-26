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Политика 26 февраля 2023 16:26

Минобороны России: За сутки были уничтожены шесть групп диверсантов ВСУ

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Российские военные уничтожили шесть групп украинских диверсантов. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ», – говорится в сообщении.

Также огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения противника в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Масютовки и Кисловки Харьковской области. Общие потери ВСУ составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля

#спецоперация на Украине
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