Российские военные уничтожили шесть групп украинских диверсантов. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ», – говорится в сообщении.

Также огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения противника в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Масютовки и Кисловки Харьковской области. Общие потери ВСУ составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля