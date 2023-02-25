Минобороны России: За сутки были сбиты три украинских военных самолета

За последние сутки были сбиты три самолета Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.

Также, в области Тягинки в Херсонской области средствами противовоздушной обороны был поражен украинский самолет Су-25.