news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны России: За сутки были сбиты три украинских военных самолета
Скопировать ссылку
news_top_970_100
За последние сутки были сбиты три самолета Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.
Также, в области Тягинки в Херсонской области средствами противовоздушной обороны был поражен украинский самолет Су-25.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»