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Политика 25 февраля 2023 14:20

Минобороны России: За сутки были сбиты три украинских военных самолета

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За последние сутки были сбиты три самолета Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.

Также, в области Тягинки в Херсонской области средствами противовоздушной обороны был поражен украинский самолет Су-25.

#спецоперация на Украине
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