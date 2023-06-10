Минобороны России за июнь приняло на контрактную службу более 13,5 тыс. человек

За десять дней июня на контрактную службу приняты более 13,5 тыс человек – это в 2,1 раза больше, чем в мае, и в 3,1 раза больше, чем в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков провел селекторное совещание по вопросам комплектования ВС России военнослужащими по контракту в Национальном центре управления обороной РФ.

«Замминистра обороны РФ Николай Панков отметил, что за десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», – доложили в министерстве.