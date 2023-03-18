Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 120 бойцов

За сутки на донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ. Об этом сообщается в ежедненой сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих», – сказано в сообщении.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30.

Свыше 100 военных ВСУ потеряли на красно-лиманском направлении. Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» были поражены украинские подразделения в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки и Григоровки (ДНР). Были уничтожены две боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Гвоздика».