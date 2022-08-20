Минобороны России: В Харьковской области уничтожено около 20 американских наемников

В Харьковской области, в районе Андреевки, высокоточным ударом ВКС России были уничтожены более ста боевиков нацформирования «Кракен», включая до 20 наемников из США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

У Великомихайловки Днепропетровской области оперативно-тактическая авиация ВКС РФ почти полностью ликвидирован батальон 110-й бригады теробороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 — ранеными.

Также на севере Харькова были поражены до 130 боевиков и восемь единиц специальной автотехники, в районах Звановки и Парасковиевки ДНР — более двухсот человек личного состава 3-го и 12-го батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, два танка и семь специальных автомобилей.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В том числе за сутки были поражены семь пунктов управления ВСУ, самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов у Галицыновки, Константиновки, Шабельковки ДНР и Белой Криницы Херсонской области, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 у Краматорска, а также шесть беспилотников.