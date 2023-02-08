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Политика
8 февраля 2023  15:20

Минобороны России: В Харькове уничтожены цеха по модернизации беспилотников

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ВС России нанесли поражение по цехам предприятия авиационной промышленности в Харькове, где проводились работы по совершенствованию дронов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства. 

#спецоперация на Украине
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