Минобороны России: В Харькове уничтожены цеха по модернизации беспилотников

ВС России нанесли поражение по цехам предприятия авиационной промышленности в Харькове, где проводились работы по совершенствованию дронов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.