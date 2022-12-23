Минобороны России: В ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ

В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка ЛНР штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в публикации.

Общие потери на данном направлении составили более 40 солдат ВСУ и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов ВСУ в районах Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области уничтожено более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжили наступательные действия. ВКС России уничтожили опорные пункты противника в районе Артемовска ДНР. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное ДНР были уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.