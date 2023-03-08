Минобороны России: В ЛНР пресечены действия 10 групп украинских диверсантов

В Луганской народной республике за сутки выявлены 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ», – говорится в сообщении.

Также на купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника противника у Берестового, Синьковки, Крахмального в Харьковской области и Розовки ЛНР. За сутки общие потери противника на данном направлении составили до 60 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация».