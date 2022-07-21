Минобороны России: В Краматорске уничтожена штаб-квартира СБУ

В Краматорске уничтожена штаб-квартира СБУ. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе города сбит украинский самолет Су-25. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», — говорится в сводке.

За сутки поражены 9 пунктов управления, включая 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, и 14-й механизированной бригады в районе Артемовска. Также уничтожены шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами у Константиновки, Федоровки ДНР, Малиевки Днепропетровской области и города Николаева.

По уточненным данным Минобороны, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» (Константиновка Одесской области) ликвидировано более 600 боевиков, включая до 120 иностранных наемников. В результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве уничтожено более 320 националистов.

Также российские средства ПВО сбили в районе Первомайское Николаевской области украинский вертолет Ми-8, в районе Топольского, Дементиевки, Песчаного (Харьковская область), Енакиева и Макеевки (ДНР) — пять украинских беспилотников.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.