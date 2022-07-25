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Политика
25 июля 2022  15:01

Минобороны России: Уничтожены два катера с украинскими диверсантами

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Российские войска ликвидировали украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Херсонской области с катеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Также российская авиация поразила более сотни украинских националистов и наемников в Константиновке ДНР — высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

#спецоперация на Украине
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