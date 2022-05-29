Минобороны России: Уничтожен крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

ВКС РФ уничтожили крупный арсенал украинского оружия на территории одного из предприятий в Кривом Роге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — рассказал докладчик.

По его словам, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 62 пункта управления ВСУ, 596 районов, где были сосредоточены военная техника и часть войск ВСУ, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.

Оперативно-тактическая, беспилотная и армейская авиация уничтожила два пункта управления и 53 района сосредоточения живой силы.

ВС России поразили три пункта управления и две артиллерийские батареи на огневых позициях ВСУ, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей и пять складов боеприпасов.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.