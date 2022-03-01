Минобороны России: Украинские военные лишились выхода к Азовскому морю

Украинские военные лишились выхода к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

Он заявил, что передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с частями ВС РФ, бравшими под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

«С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован», — сказал Конашенков.

По его словам, подразделения ДНР продвинулись на 19 км. С начала специальной военной операции войска ЛНР продвинулись на 61 км.

Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины.