На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождена Андреевка ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России, опубликованной в телеграм-канале.

На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка ВСУ атаковать в сторону Куземовки ЛНР. Уничтожено более 60 единиц живой силы противника, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

На красно-лиманском направлении была поражена тактическая группа ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР и сорвана попытка противника атаковать в сторону Червонопоповки ЛНР. Потери ВСУ за сутки составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах Новомихайловки и Владимировки ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции и понес потери — до 30 военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и 3 пикапа.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Славянска ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Ореховатки (ДНР) была поражена установка американской РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем, у Кривой Луки и Маркова — две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. В районах Вольного Поля (ДНР) и Орехова (Запорожская область) уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.