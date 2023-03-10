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Политика 10 марта 2023 13:39

Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Марьинки одного самолета ВСУ

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Российские ВКС поразили за сутки еще один украинский военный самолет. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в телеграм-канале.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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