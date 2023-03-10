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Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Марьинки одного самолета ВСУ
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Российские ВКС поразили за сутки еще один украинский военный самолет. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в телеграм-канале.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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