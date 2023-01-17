Минобороны России сообщило об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Вооруженные силы РФ за последние сутки уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

«В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — сказано в публикации.

Отмечается, что также на купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Двуречной, Тимковки, Ивановки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Общие потери составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

Еще две диверсионно-разведывательные группы уничтожены севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка ДНР. Артиллерийские подразделения Восточного военного округа и морская пехота Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотой Нивы и 108-й бригады теробороны в районе Пречистовки ДНР. Общие потери противника на южно-донецком направлении составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На красно-лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии ЦВО по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 15-го полка нацгвардии в районах Григоровки, Серебрянки (ДНР) и западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия. Потери противника — более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.