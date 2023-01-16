ВС РФ уничтожили ангар с военной техникой полка особого назначения нацгвардии Украины

За минувшие сутки российские военные поразили склад вооружения ВСУ в районе Красного Лимана на территории ДНР, а также уничтожили ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожены также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе Авдеевки, гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация» в Запорожье и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Конашенков также рассказал об общей ситуации в зоне проведения СВО. По его словам, на Красно-Лиманском направлении российские военные силы уничтожили более 75-ти украинских военнослужащих, три танка и другую военную технику. На Донецком направлении потери ВСУ составили около 50 военных, на Южно-Донецком – 30.

Кроме того, ВС РФ перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах сел народных республик, уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, добавил Конашенков.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля по указу Президента Владимира Путина.