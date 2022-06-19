Минобороны России сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ

Вооруженные силы России поразили пункт управления ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача», — рассказал докладчик.

По его словам, в этот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Среди них в том числе были представители Генштаба ВСУ, командования группировки войск «Каховка», а также десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.