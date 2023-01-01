Минобороны России сообщило об уничтожении шести украинских диверсионных групп в ДНР

В Донецкой народной республике уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка», — говорится в публикации.

Сообщается, что на южно-донецком направлении в районе села Дорожнянка Запорожской области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции, однако все контратаки были отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Котляровки, Ивановки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На красно-лиманском направлении артиллерия поразила пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах Розовки и Стельмаховки ЛНР, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 150 бойцов убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.