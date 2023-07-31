Минобороны России сообщило об уничтожении сборочного цеха беспилотников для ВСУ

В Харьковской области уничтожили сборочный цех беспилотников для ВСУ, сообщают в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», – указано в сообщении.

Кроме того, в течение суток российскими военными нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

Отмечается, что с начала проведения СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, а также 11989 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошедший месяц в результате успешных действий российских войск потери противника составили более 20 тысяч военнослужащих.

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