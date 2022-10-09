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Политика
9 октября 2022  15:25

Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине склада с ракетами к HIMARS

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Высокоточными ударами ВКС России был уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, располагавшийся в районе Березнеговатое Николаевской области и на котором хранилось более 200 ракет к американским РСЗО «HIMARS», а также «Ураган». Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ. 

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, 3 танка, 41 боевая бронированная машина, 3 орудия и 7 автомобилей», — говорится в сообщении. 

Кроме того, были поражены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения у населенных пунктов Новоалександровка (Херсонщина), Вольное Поле (ДНР), Зализничное (Запорожская область) и на восточной окраине города Запорожье.

В районе Кирова и Дробышева ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а в районе Доброго (Николаевская область) — Су-24 Воздушных сил Украины, у Миролюбовки Херсонской области — вертолет Ми-24.

Системы ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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