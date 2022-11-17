Минобороны России сообщило об уничтожении двух оборонных предприятий Украины

В результате ракетных ударов в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», – сказано в сообщении.

Также, в Запорожье были поражены цеха научно-производственного комплекса «Искра» – здесь выпускаются электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня.

Ранее украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о ракетных ударах, он уточнял, что снаряды нацелены на предприятия и объекты газодобычи страны.