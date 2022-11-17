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Политика
17 ноября 2022  15:35

Минобороны России сообщило об уничтожении двух оборонных предприятий Украины

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В результате ракетных ударов в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства. 

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ», – сказано в сообщении. 

Также, в Запорожье были поражены цеха научно-производственного комплекса «Искра» – здесь выпускаются электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня. 

Ранее украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о ракетных ударах, он уточнял, что снаряды нацелены на предприятия и объекты газодобычи страны.

#спецоперация на Украине
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