За последние сутки ВКС России ударами высокоточного оружия по трем пунктам временной дислокации польских наемников у Великих Хуторов в Харьковской области уничтожили до 200 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более 100 наемников так называемого „иностранного легиона“, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сказано в публикации.

На купянском направлении украинские подразделения предприняли две безуспешные атаки в районе Новоселовского ЛНР, однако были отброшены огнем артиллерии и активными действиями российских войск. Потери противника составили до 30 единиц живой силы, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На красно-лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, которая была сосредоточена в районе Стельмаховки ЛНР для наступления. Также сорвана попытка наступления противника в направлении Червонопоповки ЛНР. Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На донецком направлении российские военные в районе населенного пункта Бахмутское отразили контратаку ротной тактической группы ВСУ. Поражено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

На южно-донецком направлении противник попытался контратаковать позиции российских подразделений в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Новодаровки Запорожской области, но был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 военных ВСУ.