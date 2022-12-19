Минобороны России сообщило об уничтожении четырех диверсионных групп ВСУ в ЛНР

В Луганской народной республике, в районе населенного пункта Розовка, были уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе населенного пункта Розовка ЛНР, уничтожено четыре украинские диверсионные группы», — сказано в сообщении.

Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР) уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На донецком направлении российские войска смогли занять более выгодные рубежи во время наступления. Артиллерия сорвала попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского Донецкой Народной Республики. Общие потери противника — более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На южно-донецком направлении российские войска нанесли поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах Новомихайловки, Владимировки и Новоселки ДНР. У Никольского были уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника — до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.