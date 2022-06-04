Минобороны России сообщило об уничтожении центра артподготовки ВСУ в Сумской области

Высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен центр артподготовки ВСУ в Сумской области, где работали иностранные инструкторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области», — рассказал докладчик.

По его словам, здесь прибывшие иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих эксплуатировать 155-миллиметровые гаубицы М777.

Конашенков доложил, что в районе Дачное Одесской области во время ракетного удара поражен пункт дислокации иностранных наемников.

«Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены 2 пункта управления ВСУ, 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое, Бахмут ДНР, Спорное, Подлесное и Лоскутовка ЛНР», — сказал представитель военного ведомства.

Согласно информации Минобороны РФ, с начала спецоперации были уничтожены более 3,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 187 самолетов, 129 вертолетов, более 1,1 тыс. БЛА и пр.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.