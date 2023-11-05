Минобороны России сообщило об ударе 15 крылатых ракет ВСУ по заводу в Керчи

Ночью ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи, 13 из них сбили российские системы ПВО, сообщили в Минобороны России.

«ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», – цитирует РИА Новости.

В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, указано в сообщении.

Ранее глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказывал, что в районе судостроительного завода в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Никто не пострадал.