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Руc Тат
СВО 5 ноября 2023 09:27

Минобороны России сообщило об ударе 15 крылатых ракет ВСУ по заводу в Керчи

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Ночью ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи, 13 из них сбили российские системы ПВО, сообщили в Минобороны России.

«ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», – цитирует РИА Новости.

В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, указано в сообщении.

Ранее глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказывал, что в районе судостроительного завода в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Никто не пострадал.

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