Российские военные взяли под контроль село Благодатное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка французского производства Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, гаубица «МСТА-Б».