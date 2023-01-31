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Политика
31 января 2023  14:17

Минобороны России сообщило об освобождении села Благодатное в ДНР

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Российские военные взяли под контроль село Благодатное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале. 

За сутки потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка французского производства Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, гаубица «МСТА-Б».

#спецоперация на Украине
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