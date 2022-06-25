Минобороны России сообщило об освобождении от ВСУ городов Северодонецк и Боровское

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке ВС России освободили от украинской армии Северодонецк и Боровское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«<...> В результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — приводит его слова ТАСС.

Конашенков отметил, что таким образом сорвана попытка противника превратить промзону предприятия «Азот» «в упорный очаг сопротивления».

По словам представителя Минобороны РФ, левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль народной республики.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.