Минобороны России сообщило о возвращении 94 российских военных из плена

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – рассказали в ведомстве.

Освобожденных солдат доставят на лечение и реабилитацию в Москву на военно-транспортном самолете. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.