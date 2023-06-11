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Политика 11 июня 2023 18:48

Минобороны России сообщило о возвращении 94 российских военных из плена

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В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – рассказали в ведомстве.

Освобожденных солдат доставят на лечение и реабилитацию в Москву на военно-транспортном самолете. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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