Минобороны России сообщило о попытке захвата украинским десантом Запорожской АЭС

Десант ВСУ высадился у Запорожской АЭС и пытался захватить станцию. Об этом Минобороны России сообщило у себя в Telegram-канале.

«Около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — говорится в публикации.

Были предприняты меры по ликвидации противника, в том числе была применена армейская авиация, сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Отмечается, что с 8 утра по московскому времени украинские военные ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Васильевки и станции. Так, четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока. Накануне к ЗАЭС из Киева выдвинулась миссия Международного агентства по атомной энергии.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.