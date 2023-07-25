Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать российский корабль в Черном море

Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.

В результате никто не пострадал. Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, отметили в министерстве.