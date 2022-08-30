Минобороны России сообщило о больших потерях ВСУ при попытке наступления на юге Украины

В результате попытки наступления на юге Украины подразделения ВСУ потерпели большие потери. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери», — сказано в сообщении.

Российские группировки войск за сутки уничтожили 48 танков, 46 боевых машин пехоты и 37 других боевых бронированных машин. Также были поражены восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих.

При отражении наступления противника российские военные уничтожили подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, переброшенной из западной Украины для участия в операции. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.