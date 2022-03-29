Минобороны России решило кардинально сократить боевые действия под Киевом и Черниговом

Минобороны РФ решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Александра Фомина.

По словам представителя министерства, такое решение было принято в связи с тем, что «переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость».

Фомин отметил, что это делается в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для ведения переговоров.

«<...> Принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сказал он.

Сегодня в Стамбуле прошел очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Об итогах встречи ранее рассказал глава российской делегации Владимир Мединский.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, подчеркивал Владимир Путин.