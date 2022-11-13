Минобороны России рассказало об освобождении от ВСУ поселка Майорск

На донецком направлении ВС России полностью освободили поселок Майорск. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», – говорится в сообщении.

На купянском направлении противник дважды безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении Новоселовского ЛНР, однако был отброшен в результате ударов артиллерии и армейской авиации. Также в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп в направлениях Владимировки и Змиевки. Общие потери составили до 110 военнослужащих, два танка и 4 боевые машины.

На красно-лиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ в сторону Макеевки Луганской Народной Республики.

«Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 км от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу», – рассказали в оборонном ведомстве.



В районе Стельмаховки ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, безуспешно попытались атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и рассеяны. Противник потерял свыше 70 военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



На южно-донецком направлении ВСУ контратаками в районах Павловки и Никольского ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции, однако были рассеяны артиллерией и решительными действиями российских штурмовых групп. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

В Дубиевке (Черкасская область) высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины.