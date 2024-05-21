Минобороны России предложило изменить границы страны в Балтийском море

Министерство обороны РФ предложило изменить границы страны в Балтийском море, обновив перечень точек, от которых отсчитывается ширина полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в этом водоеме. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По информации военного ведомства, географические координаты этих точек «в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, и не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

К тому же, уверены в Минобороны, «прямые исходные линии <...> в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что <...> не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод», а также «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств».

В связи с этим министерство предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива и в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод.

Вместе с тем приложение с новым перечнем координат необходимых точек, которое отражало бы госграницу, отсутствует в опубликованном черновике документа.

Если предложение Минобороны будет реализовано, для обеспечения навигационной безопасности мореплавания необходимо будет скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов.