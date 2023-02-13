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Ру Тат
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Политика
13 февраля 2023  07:17

Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ в лесу — видео

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Сегодня группа российских десантников обнаружила и ликвидировала взводный опорный пункт ВСУ. Кадрами их работы поделилось Минобороны РФ.

В захвате принимало участие десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

Сблизившись с местом дислокации противника российские военные открыли по нему шквальный огонь.

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, воины крылатой пехоты с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Видео: телеграм-канал Минобороны

#Минобороны #всу
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