Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ в лесу — видео

Сегодня группа российских десантников обнаружила и ликвидировала взводный опорный пункт ВСУ. Кадрами их работы поделилось Минобороны РФ.

В захвате принимало участие десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

Сблизившись с местом дислокации противника российские военные открыли по нему шквальный огонь.

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, воины крылатой пехоты с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Видео: телеграм-канал Минобороны