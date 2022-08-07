Минобороны России показало захваченное у ВСУ вооружение иностранного производства

Минобороны России опубликовало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях ВСУ в ходе спецоперации на изюмском направлении. Видео разместили в Telegram-канале.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции», — рассказали в военном ведомстве.

Среди них — ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства. Военнослужащие также рассказали о том, как было захвачено трофейное вооружение.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.