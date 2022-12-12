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Ру Тат
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Политика
12 декабря 2022  07:29

Минобороны России показало запуск ракеты комплексом «Искандер»

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Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео о том, как работают ракетчики Западного военного округа. На кадрах показана боевая работа ОТКР «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ производит запуск ракеты. От получения задачи до пуска — несколько минут», – сказано в публикации.

В ведомстве рассказали, что ракета летит на предельно малой высоте. 

 

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