Минобороны России показало запуск ракеты комплексом «Искандер»

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео о том, как работают ракетчики Западного военного округа. На кадрах показана боевая работа ОТКР «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ производит запуск ракеты. От получения задачи до пуска — несколько минут», – сказано в публикации.

В ведомстве рассказали, что ракета летит на предельно малой высоте.