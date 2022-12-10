Минобороны России показало видео нанесения ударов экипажами штурмовиков Су-25

Министерство обороны РФ выложило в своем Telegram-канале видео нанесения удара экипажами российских штурмовиков Су-25. Целью атаки, как утверждается в описании ролика, была украинская бронетехника.

«Пилоты „Грачей“ в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — еще сложнее», — заявили в военном ведомстве, уточнив, что перед нанесением удара штурмовики пролетели «над кронами деревьев».

При этом разглядеть, по каким именно объектам вели огонь Су-25, достаточно трудно. Ракеты были запущены с кабрирования (то есть во время полета с набором высоты и задранным выше горизонта носом).

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее начал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на официальные российские источники.